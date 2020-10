Lookout e Action Blocks, Google punta sull'accessibilità

Milano, 7 ott. (askanews) - Google punta sulla accessibilità, con una serie di applicazioni studiate per rendere ancora più facile la fruizione di internet e dello smartphone alle persone con disabilità e per facilitare alcune delle situazioni più comuni della vita quotidiana.

L OMS ha stimato che il mondo della disabilità rappresenti il 15% della popolazione globale - oltre 1 miliardo di persone - ed è quindi fondamentale progettare strumenti che siano il più possibile inclusivi e alla portata di tutti.

Questa necessità è diventata tanto più forte con la pandemia. Per esempio, da quando le mascherine sono diventate di uso comune, per le persone con disabilità dell udito che si affidano alla lettura labiale è diventato più difficile interagire. App come Trascrizione istantanea e Amplificatore sono diventate particolarmente utili, perché la prima mostra in tempo reale sullo schermo dello smartphone quello che viene detto, mentre la seconda amplifica e adatta i suoni e le voci intorno.

Tra le novità, Lookout, un applicazione che aiuta le persone con disabilità visive ad avere una maggiore autonomia nel quotidiano. Puntando lo smartphone in una qualsiasi direzione, Lookout offre una descrizione vocale dell ambiente e degli oggetti visualizzati grazie a modelli di intelligenza artificiale. Per esempio, l app permette di distinguere gli ingredienti per una ricetta in cucina, i diversi prodotti in un supermercato, le banconote per fare un pagamento e ricevere il resto, gli strumenti di lavoro e il contenuto di un testo scritto. Lookout è ora disponibile in italiano e la sua capacità di riconoscere gli oggetti si sta ampliando nel tempo.

Nasce invece dall idea di un Googler italiano, Lorenzo Caggioni, il dispositivo DIVA, un bottone intelligente che permette di interagire con l Assistente Google senza dover usare la voce. Il risultato di una ricerca per strumenti utili a persone con disabilità cognitiva è Action Blocks, disponibile in italiano sui telefoni Android. Uno strumento dedicato a chi ha difficoltà ad eseguire una serie di passaggi necessari per completare un attività sullo smartphone: Action Blocks semplifica il procedimento trasformando quei passaggi - attraverso l Assistente Google - in un unico pulsante digitale attivabile con un semplice tocco.