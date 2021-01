Lombardia, Salvini: in giunta chi ha avuto incarichi governo

Milano, 5 gen. (askanews) - "Entro qualche ora, al massimo qualche giorno, avrete una squadra di eccellenza. Si va verso una Lombardia che corre, non do giudizi sui singoli: mi interessa la squadra. Anche come Lega porteremo in Regione Lombardia qualcuno che ha ricoperto incarichi di governo nei mesi scorsi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando del possibile rimpasto nella giunta lombarda a margine della sua visita in ospedale in Fiera a Milano. "Per noi se la Lombardia corre corre tutta Italia. Punteremo tantissimo sul rilancio della regione. Non do nomi, cognomi e indirizzi: se pazientate avrete le risposte", ha chiosato Salvini.