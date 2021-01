Lombardia, governatore Fontana: ci stiamo avviando a zona rossa

Milano, 11 gen. (askanews) - "Purtroppo la scorsa settimana l'indice Rt ha avuto un improvviso innalzamento: abbiamo finito la settimana precedente a 1 e la scorsa settimana siamo passati a 1,24. Tenendo conto dei nuovi parametri introdotti dal governo poco prima di Natale, ci stiamo avvicinando sicuramente alla zona rossa". Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana ospite di Buongiorno su Sky TG24.

"Ci sono dei comportamenti che non possiamo più permetterci. L'ondeggiamento fra zone gialle, arancioni e rosse - ha osservato - non porta a una stabilità. Credo che con i nostri tecnici dovremmo concentrarci sull'individuazione di quei comportamenti che sono assolutamente da escludere, di quelle attività che sono da non svolgere e ciò consentirebbe forse un comportamento più equilibrato, non così altalenante. Così si può sapere con alcuni mesi di anticipo cosa si può fare e cosa no".