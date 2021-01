Lombardia, Fontana: Gallera stanco, ha condiviso avvicendamento

Milano, 8 gen. (askanews) - "Giulio Gallera ha svolto un lavoro molto pesante in questi ultimi mesi, era particolarmente stanco e ha condiviso un avvicendamento" alla guida dell'assessorato al Welfare della Lombardia. Lo ha detto il governatore Attilio Fontana in conferenza stampa a Milano per annunciare i nuovi assessori lombardi. "Voglio ringraziare i tre assessore che hanno lavorato con me in questi tre anni - ha premesso Fontana riferendosi a Silvia Piani, Martina Cambiaghi e Giulio Gallera che escono dalla giunta - e che hanno messo a disposizione il loro impegno e le loro capacità: hanno dimostrato una grande voglia di fare".