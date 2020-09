Logistica del mare: il ruolo dei commercialisti di Marco lo Conte 02 settembre 2020

Dagli adempimenti in dogana ai regimi speciali, dalla contrattualistica alla gestione dell'e-commerce. Il mare è una infrastruttura fondamentale per il sistema logistico italiano, meno nota delle autostrade ma – visto il numero di chilometri di coste – dalle grsandi potenzialità. I porti sono il fattore chiave di questo sistema, con tutti gli elementi correlati per lo shipping, il diporto e quant'altro. L'Italia che riparte riparte anche e soprattutto dalle potenzialità inespresse e dalla soluzioni di adempimenti necessari, che vedono i dottori commercialisti fornire un supporto fondamentale per la soluzione dei problemi. E' il tema del videoforum del Sole 24 Ore dedicato al tema. Ospiti di Marco lo Conte Carla Bellieni, Achille Coppola e Marco Polizzi, dottori commercialisti, l'avvocato Benedetto Santacroce e Giuseppe Mele economista ed esperto di Infrastrutture e Trasporti per Confindustria