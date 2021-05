Lo sport al centro della ripartenza del paese 17 maggio 2021

Una rivoluzione culturale per mettere lo sport al centro della ripartenza del Paese dopo la pandemia partendo dalla scuola primaria e riavvicinare tanti sedentari a fare attività fisica considerata un presidio fondamentale per la salute. Se n’è discusso nel corso dell’evento digitale promosso da Asi, Associazioni sportive e sociali italiane in collaborazione con Adnkronos comunicazione e trasmesso in streaming.