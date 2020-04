Liquidità, ecco le modalità di accesso per imprese e lavoratori autonomi di Marco Lo Conte 17 aprile 2020

Sace per le grandi imprese, il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. E' partita l'operazione di erogazione di liquidità che il governo ha messo in campo con un decreto ad hoc che punta a mantenere attive le molte aziende che stanno subendo un danno dall'emergenza coronavirus. Ma quali sono le modalità di accesso alla liquidità e i limiti e le criticità di questa operazione? Ne abbiamo parlato nel corso de Il Sole Risponde, il videoforum trasmesso sul sito e sulle pagine social del Sole 24 Ore. Ospite di Marco lo Conte l'avvocato Gabriele Fava.