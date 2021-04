Liguria, Toti: coprifuoco alle 22 incompatibile con le riaperture

Roma, 21 apr. (askanews) - "O spostiamo di un'ora, cosa che rende già fruibili i ristoranti, senza per questo creare davanti ai bar della movida, l'affollamento. Oppure, ancora più rigido, consentiamo ai ristoranti di prendere i clienti fino ad una certa ora, dopodiché se io finisco di bere il caffè e l'ammazza caffè alle 21.45, con la ricevuta del ristorante posso tornare a casa anche alle per 10.30": lo ha detto a Sky TG24 Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ospite di Start commentando l orario del coprifuoco per i ristoranti.