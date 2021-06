Licenziamenti, Salvini: "La posizione di Draghi è la nostra" 02 giugno 2021

(LaPresse) "Il blocco dei licenziamenti? Ieri ho parlato col presidente Draghi, col presidente di Confindustria, e ho sentito al telefono alcuni rappresentanti sindacali. Mi sembra che la mediazione proposta e raggiunta da Draghi sia assolutamente positiva. Quindi fino a ottobre tutela per le categorie più a rischio, e da giugno per le categorie che non hanno problemi di licenziare ma semmai di assumere bisogna lasciare totale libertà di azione perché le aziende assumano". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un punto stampa fuori dal Senato. "Alcuni settori hanno bisogno di più tempo, noi chiediamo però la reintroduzione dei voucher e del lavoro a tempo. Meglio un lavoro a tempo che un non lavoro. Spero che su questo sindacati e sinistra non si mettano di traverso", conclude. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE