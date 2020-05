Libri, tv e social: Marco Bianchi pigliatutto di Francesca Milano 20 maggio 2020

Food mentor e divulgatore scientifico per la Fondazione Veronesi, autore di libri, conduttore televisivo e volto noto su Instagram: Marco Bianchi racconta la sua storia di successo, ripercorrendo le tappe della sua carriera, iniziata in laboratorio e proseguita in tv, e spiegando quali sono i segreti per una buona alimentazione e una corretta attività fisica.