Liberati i pescatori sequestrati in Libia, Rosaria Giacalone: «Dopo 3 mesi e mezzo una bella notizia»

Rosaria Giacalone, moglie di uno dei pescatori siciliani sequestrati in Libia, a L'aria che tira su La 7: “Solo l'11 novembre ero riuscita a sentire mio marito. Erano molto provati, non ce la facevano più ma mi ha consolato dicendomi di non preoccuparmi”. I 18 pescatori sono trattenuti nella cittadina libica da settembre. Il premier Conte e il ministro degli Esteri Di Maio a Bengasi per la liberazione.PER APPROFONDIRE: Di Maio e Conte a Bengasi per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo