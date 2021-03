Letizia dei fiori, il laboratorio di una fiorista freelance 11 marzo 2021

Flessibili, pragmatici, disincantati: sono gli xennials, che dopo aver capito che il mondo del lavoro non era esattamente come se lo aspettavano, si sono concentrati sul rispondere a una sola domanda. Cosa mi rende felice? In molti hanno cambiato vita passando dalle incertezze del precariato al diventare imprenditori di se stessi, cercando di rispondere a quella domanda rimanendo fedeli a se stessi.

Letizia Vanacore, conosciuta come Letizia dei Fiori, ha trovato nei fiori la sua strada. Nelle sue composizioni, con fiori freschi e secchi, in mazzi o in cloche, mette la passione che l'ha portata dalla laurea in antropologia alla scelta di diventare una fiorista freelance. Intervistata da Letizia Giangualano in diretta dal suo laboratorio, dove ha realizzato una composizione dal vivo di una delle sue creazioni.