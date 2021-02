Leonardo consegna il quarto aereo P-72A all'Aeronautica Militare

Sigonella (Ct), 16 feb. (askanews) - Il quarto e ultimo aereo P72-A in configurazione Final Capability plus è stato consegnato da Leonardo al 41esimo Stormo dell'Aeronautica militare di Sigonella (Ct).

L'aereo è atterrato sulla base siciliana l'11 febbraio 2021, andando a completare la flotta di 4 P-72A che dal 25 novembre 2016 hanno sostituito gli storici Pattugliatori Marittimi Antisommergibili BR-1150 Atlantic.

Il P-72A (derivato dall'Atr-72 civile) ha iniziato a operare in missioni d'impiego reali dal 7 dicembre 2017, avvicendando gradualmente gli Atlantic anche per operazioni di Ricerca e Soccorso in mare.

La consegna di quest'ultimo velivolo ha contestualmente avviato un programma di ammodernamento per i precedenti aerei, configurati in Initial Capability (IC), con l'obiettivo di portarli nel più breve tempo possibile allo stesso standard e consentire al Reparto il raggiungimento della Full Operational Capability con l'espressione della piena capacità operativa del 41esimo Stormo.

Il P-72A è un aereo moderno con una complessa suite di sensori che ne consentono l'impiego in scenari complessi sia di esercitazione sia reali per la difesa degli interessi vitali del Paese. Sull'aereo operano equipaggi misti formati da ufficiali piloti e sottufficiali operatori che appartengono sia alla Marina Militare sia all'Aeronautica Militare.