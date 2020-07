LEGO lancia nuovi set di Arte: cultura pop da Marilyn a Star Wars

Milano, 1 lug. (askanews) - Nuovi set LEGO dedicati agli adulti che raccontano la cultura Pop, da Andy Warhol a Star Wars. Il colosso danese dei mattoncini ha lanciato quattro nuovi prodotti della linea LEGO Art che vogliono offrire al pubblico dei più grandi "un modo diverso per trasformare la loro passione in arte".

Gli appassionati di Warhol o Marilyn Monroe, dei Beatles o dei personaggi Marvel Universe e della galassia Star Wars potranno creare opere d'arte LEGO in 2D da esporre in casa o in ufficio, con tocchi personali da "pezzo unico".