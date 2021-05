"Leggero come l'Amore": risposte della Chiesa per coppie in crisi

Il tema della denatalità, la crisi delle famiglie e dei matrimoni, l'amore come risposta per superare i momenti difficili. È un libro sulla profondità delle relazioni, sull'amore profondo ma leggero allo stesso tempo. Si intitola "Leggero come l'Amore" - Riflessioni sul sentimento che sa durare (San Paolo Edizioni) di monsignor Riccardo Mensuali, della Pontificia Accademia per la Vita.

"Io credo che noi mettiamo al mondo pochi figli perché sono pochi i matrimoni e pochi quelli che durano. Forse tanta gente non ha voglia di mettere al mondo un figlio pensando di lasciare al figlio un moncherino di un rapporto. Ho voluto provare a dare un mio contributo aiutare i legami a durare di più, e a superare i momenti di crisi".

Quali sono le indicazioni della Chiesa alle coppie in difficoltà?

"La risposta è che nell'amore che dura, nel legame indissolubile, c'è un grande segreto: c'è più libertà in questi legami piuttosto che nei legami che nascono e poi svaniscono. Leggero non vuol dire instabile, qualcosa che fluttua e che va e viene, ma vuol dire un legame che non opprime, leggero che fa compagnia".

Noi a volte pensiamo che l'amore siccome è qualcosa di naturale, che sappia durare di per sé e che troviamo l'energia noi stessi per andare avanti. Non è così. Bisogna rivolgersi ad altro, e la Chiesa dice di rivolgersi al Vangelo, alla vita di Gesù. Questo è molto importante, perché viviamo in un mondo in cui supponiamo di trovare in noi stessi delle energie che non finiscono mai. Nemmeno un telefonino regge tanto, anche un telefonino va ricaricato, figuriamoci i nostri amori".