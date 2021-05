Legambiente, la piantumazione di un corbezzolo per la campagna 'Un piccolo gesto per curare l'ambiente' 27 maggio 2021

(LaPresse) - 'Un piccolo gesto per curare l'ambiente' è la nuova campagna di raccolta fondi lanciata da Legambiente. Pensata in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente che si celebrerà sabato 5 giugno, si pone come obiettivo quello di far nascere nuovi boschi nelle città metropolitane e promuovere la diffusione delle energie rinnovabili nelle aree più povere della Penisola. Il kickoff della campagna è avvenuto oggi con una conferenza stampa di presentazione nella sede di Legambiente a Roma e preceduta dalla piantumazione di un corbezzolo, nel giardino della sede, come simbolo di amore e speranza per il Pianeta. "Vogliamo dare nuova vita a questo piccolo albero, puó essere un grande gesto se viene ripetuto in tutto il mondo - ha detto Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente -, c'è sempre bisogno di un albero: noi oggi cominciamo da qui".