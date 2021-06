Legambiente, le campagne Goletta Verde e Goletta dei Laghi 03 giugno 2021

(LaPresse) Da anni, con Goletta Verde e Goletta dei Laghi, Legambiente difende il mare e i laghi da inquinamento, illegalità, fonti fossili e rifiuti. Queste campagne nascono, come ogni campagna Legambiente, per monitorare, informare e sensibilizzare, difendendo i beni comuni e migliorando la vivibilità del territorio. Oltre il 70% della superficie della terra, infatti, è ricoperta da mare e oceani. Eppure la salute delle acque è sempre più a rischio. Montagne di plastica, scarichi non depurati, comportamenti illegali ed ecomafie: emergenze che ogni giorno inquinano mari, laghi e fiumi. Legambiente, insieme ai volontari, ogni giorno si schiera contro tutto questo lottando per l’ambiente con azioni sul territorio, ricerche scientifiche e battaglie legali.