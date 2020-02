Lega, Salvini: da Leoluca Orlando visione squadrista democrazia

Palermo, 3 feb. (askanews) - "Io da ministro sono sempre andato ovunque senza guardare il colore dei sindaci. Sarebbe carino che un sindaco accogliesse nella sua città tutti, a prescindere dai colori, anche quelli che votano il centrodestra. Un sindaco che dice non mi piace se arriva Tizio o Caio ha una visione medievale, un pochino arrogantella, un pochino squadrista della democrazia. Non pretendo di stare simpatico, e che venga a salutarmi, ma dire non è benvenuto a Palermo mi sembra meschino nei confronti dei palermitani". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, oggi pomeriggio incontrando i cronisti a Palermo.