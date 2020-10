Le start up al servizio dell'inclusività 22 ottobre 2020

Si riparte dall'innovazione, da quella spinta che porta a includere nel contesto sociale ed economico anche le persone che rischiano di restare ai margini dello sviluppo per molti motivi. Per questo è fondamentale la ricerca in campo medico, ma anche sottolineare, ad esempio, il ruolo di Adam's Hand, un progetto di Bionit Labs, che punta a supportare chi ha subito un'amputazione alla mano. Un caso tra i tanti di come l'innovazione può intervenire per risolvere un problema e non solo per intermediare la domanda e l' offerta di mercato. Ospiti del videoforum ‘L'Italia che riparte' in collaborazione con #GoBeyond saranno Dario Pianese CFO di BionIT Labs e Alfredo Arpaia di Roland Berger.