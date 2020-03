Le sirene della Marina Militare 22 marzo 2020

Il 20 marzo 2020, la Marina Militare ha partecipato all'iniziativa “Radio per l'Italia”.

Alle 11 del mattino dopo la messa in onda dalle radio nazionali dell'inno e di tre canzoni storiche della nostra cultura musicale, 70 navi da 7 basi del nostro territorio e dal Mediterraneo orientale con oltre 5200 uomini e donne in divisa hanno azionato le sirene di bordo contemporaneamente.