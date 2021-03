Le piazze di Francesco e la sostenibilità

Appuntamento in diretta con il Vescovo di Terni-Narni-Amelia, padre Giuseppe Piemontese, l'amministratore delegato di Novamont, Catia Bastioli, il presidente di TIM, Salvatore Rossi, l'amministratore delegato e direttore generale di Enel, Francesco Starace, e il presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci.A presentare l'appuntamento, curato dalla Rivista San Francesco è padre Enzo Fortunato che lo fa con queste parole: “Continua il cammino sui passi di Francesco per rivivere le “Piazze di Francesco”. In ognuna di esse, con i gesti prima ancora che con le parole, ha lasciato una testimonianza indissolubile. Lo facciamo con parole povere, quelle che lui ha comunicato: povere perché semplici e comprensibili ai più, rivolgendosi ad ogni singola creatura, nessuno escluso, riuscì a superare e ad abbattere le roccaforti del Medioevo, trasformando il linguaggio privilegiato in una lingua comune e accessibile a tutti.Parole povere perché leggere. Di fatto trasportabili nel bagaglio delle nostre vite, diventando così compagne di viaggio. Parole povere perché ci danno la possibilità di guardare il mondo da un'angolatura diversa, non quella della filautia, l'amore per se stessi, ma dalla filocalia, l'amore per l'altro, per ciò che ci circonda. Parole povere perché trasformanti, capaci di dettare nuovi stili di vita. Infine, un viaggio che ci conduce ad una consapevolezza: ogni parola buona è anche una buona azione.Ma cosa è accaduto ad Alviano, la terza piazza di questo affascinante viaggio? Tommaso da Celano, nelle Fonti Francescane, riporta che durante una predica Francesco riuscì a chetare delle rondini che gli strepitavano attorno e da dove forse, sulla spinta del popolo che voleva seguirlo pensò alla creazione del Terz'ordine Francescano. La testimonianza di Francesco nel pacificarsi con l'ambiente e con la natura intorno ci propone una delle parole più forti dell'agenda politica, la sostenibilità. Saranno infatti con noi il Vescovo di Terni-Narni-Amelia, padre Giuseppe Piemontese, l'amministratore delegato di Novamont, Catia Bastioli, il presidente di TIM, Salvatore Rossi, l'amministratore delegato e direttore generale di Enel, Francesco Starace, e il presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci.Con loro affronteremo la domanda non semplice di come ciascuno di noi, non solo nelle stanze dei bottoni, possa essere artefice di questa transizione epocale in un momento difficile del cammino del mondo, dove le piazze sono vuote e il distanziamento è obbligatorio. Ci aiuterà sorella rete, oggi pomeriggio alle 18.30, attraverso una sinergia con i più importanti network internazionali, per dirci che il vero cambiamento inizia dal rispetto per l'altro, per gli altri, per le cose che ci circondano.E allora le nuove piazze diventano non occasione per essere leoni da tastiera, ma per persone che desiderano passare da una rete di fili a una rete di persone. Ad accoglierci il parroco e il sindaco di Alviano. E in ogni piazza non può non ritornare il saluto, antico e nuovo, che Francesco rivolgeva: buongiorno, brava gente.”