Le misure messe in campo per le famiglie al tempo del coronavirus 09 aprile 2020

Le misure messe in atto per sostenere la famiglia durante l'emergenza coronavirus sono diverse: il congedo parentale straordinario, il bonus baby sitter e lo smart working. Quest'ultimo, utilizzato in misura minore prima dell'epidemia, ha già dato segnali incoraggianti. Gli uomini che ne hanno usufruito, infatti, hanno dimostrato una maggiore attenzione verso la cura dei figli e il lavoro domestico, solitamente a carico delle donne. Il commento di Paola Profeta, docente di Scienza delle Finanze dell'Università Bocconi di Milano.