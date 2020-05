Le luci tricolori illuminano i luoghi simbolo

Il progetto di narrazione della multiutility albese Egea. in accordo con i Comuni, oggi diventa un video racconto. Una decina sono i luoghi che hanno aderito all'invito e sono stati illuminati con i colori della nostra bandiera e sempre più comuni stanno chiedendo di partecipare all'iniziativa voluta da Egea, tramite la sua controllata “Ardea”, per ribadire i valori che porta in sé la nostra bandiera. Tra i primi Comuni ad aderire, Alba, Bra, Grinzane Cavour, Savigliano, Treiso, Cortemilia e Barbaresco. Ora alle 30 località del Piemonte con focus su Langhe e Roero, si è già unita la Sicilia con le tre meravigliose locations di Ragusa, Modica e Scicli. A breve parte la Liguria con Pietra Ligure e altri luoghi. Poi la Lombardia e altre regioni.“Con questo video abbiamo lanciato un messaggio di fiducia e di speranza“ sottolinea PierPaolo Carini, Amministratore Delegato di Egea che è la sesta multiutility a livello nazionale con un fatturato di oltre 900 milioni di euro, “alimentando quel senso di comunità che è l'unico sul quale si potrà e dovrà fondare la ripresa del nostro Paese. Gli autentici valori della comunità, il senso più profondo del rispetto dell'ambiente (non a caso zona Unesco), elementi che portano a lavorare insieme per un obiettivo di crescita e di sviluppo comune e sono quelli che , forse sopiti negli ultimi anni, si stanno risvegliando in questi giorni caratterizzati da ritmi rallentati e da distanze imposte, giorni di introspezione e riflessione, preludio delle migliori armonie”.Il video integrale è visibile qui https://www.youtube.com/watch?v=Oe9h1tSX4Rs