Le due gemelline siamesi separate con successo al Bambin Gesù

Roma, 8 lug. (askanews) - Separate con successo all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù due gemelline siamesi centrafricane unite per la testa. Il primo caso in Italia - e probabilmente l'unico al mondo (in letteratura non sono descritte operazioni simili) - di intervento riuscito su una coppia di 'craniopagi totali posteriori', una tra le più rare e complesse forme di fusione a livello cranico e cerebrale.

Posizionate nuca contro nuca, avevano in comune la scatola cranica e gran parte del sistema venoso. Oltre un anno di preparazione e di studio con l'ausilio di sistemi di imaging avanzato e di simulazione chirurgica, culminato in tre interventi delicatissimi.

L'ultimo, la separazione definitiva, il 5 giugno scorso, con un'operazione di 18 ore e l'impegno di oltre 30 persone tra medici e infermieri. A un mese di distanza le bambine stanno bene, hanno appena compiuto 2 anni e sono ricoverate nel reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale della Santa Sede in due lettini vicini, una accanto all'altra, insieme alla loro mamma.