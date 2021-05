Le discese ardite e le risalite 07 maggio 2021

Per le madri lavoratrici, l'emergenza Covid si è aggiunta alle transizioni già presenti nella loro vita. Ma è stata anche l'occasione per sviluppare una nuova capacità di gestione del cambiamento. Quali sono le esperienze su cui puntare per favorire il change management nelle aziende? E' il tema della Life Ready Conference attraverso le testimonianze di top manager madri.

Intervengono:

Giovanna Della Posta, CEO - Invimit

Maria Laura Garofalo, CEO - Garofalo Health Care

Angela Paparone, HR Lead - Microsoft Italy

Francesca Polti, Direttrice generale - Polti Group

Luisa Todini, Presidente - Comitato Leonardo e Green Arrow Capital

Laura Villani, Managing Director and Partner - Boston Consulting Group

Moderatrice: Riccarda Zezza, CEO - Lifeed