Lazio, partite le vaccinazioni con Johnson&Johnson al drive-in di Valmontone

Nelle immagini le prime vaccinazioni al nuovo hub dell'outlet di Valmontone, nel Lazio, dove da stamattina si somministra il vaccino monodose Johnson&Johnson in modalità drive-in. Lo stesso vaccino si somministra anche nel centro 'La Vela' a Tor Vergata ."Con questi nuovi hub saliremo a 40 mila somministrazioni al giorno, ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Quello di Valmontone, un'area di 20.000mq all'interno di una zona parking dell'Outlet omonimo, è il più grande centro vaccini drive-In della Regione Lazio e il più ampio mai progettato, fino ad ora, in Italia con la capacità di somministrare, a pieno regime, fino a 3 mila dosi al giorno. Al momento il tetto vaccini è di 1.000 al giorno. Oggi, primo giorno, si sono prenotati in 800. Il progetto - spiega una nota - nasce dalla collaborazione tra l'assessorato alla Salute della Regione Lazio, la ASL Roma 5 e l'Outlet di Valmontone, nello specifico DWS Group (proprietà) e Promos (società che si occupa della commercializzazione e gestione della struttura) che, oltre ad offrire lo spazio sul quale sarà costruito il centro vaccinale, stanno investendo i fondi necessari per le spese di realizzazione e allestimento, ed è stato realizzato partendo dai modelli di successo già attivi negli Stati Uniti.