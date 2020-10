Il mondo del lavoro rappresenta per i giovani un vero e proprio paradosso: se da un lato il 20% di questi è sottoccupato, dall'altro il 20% delle nuove qualifiche richieste dal mercato non trova persone in grado di svolgerle. La disoccupazione giovanile è al 32% e gli sfiduciati sono quasi 3 milioni. È il momento, quindi, di ripensare il lavoro dando priorità ai giovani. Per approfondire: Lavoro, sfide e opportunità