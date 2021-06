Lavoro, Bonomi sui licenziamenti: "Draghi ha trovato una saggia mediazione" 01 giugno 2021

(LaPresse) "Sui licenziamenti non ho da dire nulla a Salvini. Draghi ha trovato una mediazione saggia e ci ritroviamo in quella mediazione, se qualcuno vuole fare polemica non ci trova su quel terreno. Io mi ritrovo nella mediazione di Draghi, saggia ed equilibrata, ha fatto una sintesi". Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, a margine della presentazione dell'hub vaccinale nella sede di Viale dell'Astronomia.