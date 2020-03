Il latte non può aspettare: ecco come si sta organizzando per fronteggiare l'emergenza per il coronavirus Latteria Soresina, marchio storico del settore agroalimentare italiano. «La nostra ricetta si chiama diversificazione – spiega il presidente Tiziano Fusar Poli- : compensiamo le perdite di hotel, bar e ristoranti con la crescita della grande distribuzione. I clienti adesso più che latte fresco ci chiedono quello a lunga conservazione». PER APPROFONDIRE LA STORIA