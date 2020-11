Lascia che sia un fiore 25 novembre 2020

Un pensiero animato poeticamente per la giornata mondiale della lotta alla violenza contro le donne ad opera di Anna Godeassi, illustratrice che lavora per testate nazionali e internazionali, tra cui The New York Times e The Washington Post, La Repubblica, Marie Claire, Vanity Fair , e Michele David, autore e Motion Designer, che crea progetti nel mondo della comunicazione e della TV (tra cui Di Martedì di Crozza e Adrien di Adriano Celentano). Insieme creano delle poesie in movimento