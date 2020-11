LaSabri racconta: “Così sono diventata una influencer” di Francesca Milano 10 novembre 2020

Sabrina Cereseto è per tutti LaSabri: ha iniziato con YouTube e oggi è una delle influencer più conosciute e amate dai giovanissimi. Questa popolarità le ha permesso di creare attività di licensing con prodotti come figurine e una linea per la scuola. In questa intervista per Stories di Successo Sabrina racconta la sua avventura e dà qualche consiglio a chi aspira a diventare una star del web.