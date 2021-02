Lancia debutta nell'era Stellantis con la Nuova Ypsilon

Milano, 12 feb. (askanews) - Lancia entra nell'era Stellantis con la Nuova Ypsilon che festeggia il traguardo dei 35 anni e 3 milioni di esemplari venduti. E' il 1985 quando sul mercato arriva la Y10, che "piace alla gente che piace", poi evoluta in stile e design fino a diventare un'icona di eleganza. molto apprezzata dal pubblico femminile. E dal mercato: nel 2020 Lancia Ypsilon è stata la seconda auto più venduta in Italia (43.033 unità, di cui 14mila mild hybrid), prima nell'agguerrito segmento B delle compatte (che pesa per un terzo delle vendite in Italia), con una quota di mercato record del 13,9%.

"Ypsilon è stata sempre capace di essere attuale di dare le risposte giuste ai nuovi bisogni in continua evoluzione. Pensate nella storia di Ypsilon ci sono 4 generazioni e 35 serie speciali in 35 anni", ha dichiarato il Ceo di Lancia Luca Napolitano.

Evidente il restyling nella parte frontale con una calandra più sottile, nuovi paraurti e fari led anche diurni. Spiccano l'assenza di cromature diventate tutte satinate e il nuovo colore Blu Elegante. A bordo interni come sempre molto curati e nuovo infotainment con schermo touch da 7 pollici, compatibile con Apple e Android, e per la prima volta il Kit EcoChic, per abbattere le polveri sottili (oltre 98% delle Pm 2.5) e igienizzare l'abitacolo.

La gamma motori sarà tutta EcoChic, con il nuovo mild hybrid (1.0 tre cilindri da 70 CV) e le versioni Gpl (1.2 da 69 CV) e metano (0.9 bicilindrico da 85 CV), adeguate alla normativa Euro 6D Final. Due le versioni, Silver e Gold, con prezzi a partire da 9.500 con incentivi statali e finanziamento Fca Bank.