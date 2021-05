Lady D, il principe William contro Bbc: "Mia madre tradita dai vertici" 21 maggio 2021

(LaPresse) Il principe William all'attacco della tv pubblica inglese dopo che un'inchiesta ha stabilito che l'intervista-bomba rilasciata da Lady D nel 1995 fu ottenuta con l'inganno. "Mia madre tradita non solo da un giornalista canaglia, ma dai vertici della Bbc che girarono la testa piuttosto che fare domande scomode", dichiara in un video il Duca di Cambridge, secondo cui il modo ingannevole in cui fu ottenuto lo scoop influenzò ciò che disse sua madre. La Principessa del Galles rivelò al mondo i suoi problemi matrimoniali e la sua infelicità a corte ma sarebbe stata convinta a farlo dopo che le furono mostrati documenti fabbricati ad arte per dimostrare come Buckingham Palace la spiasse e agisse per metterla in cattiva luce. Un inganno che secondo il primogenito di Carlo e Diana contribuì a far accrescere paure, paranoia e isolamento vissuti dalla madre.