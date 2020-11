La violenza sulle donne nel racconto di chi la combatte 25 novembre 2020

Le risorse e la loro distribuzione a centri anti violenza e case rifugio rappresentano uno dei nodi dolenti nella lotta alla violenza sulle donne, un tema su cui occorrerebbe fare di più. A fare un bilancio, in vista della preparazione della nuova strategia nazionale, è Francesca Maur, operatrice e presidente del centro anti violenza Goap, parte della rete Dire-Donne in rete contro la violenza. Occorre inoltre più formazione degli operatori che, a tutti i livelli, entrano in contatto con le donne che trovano il coraggio di denunciare.