La telefonata di Fedez con una dirigente Rai 02 maggio 2021

Il rapper Fedez pubblica sui suoi canali social il video della sua telefonata in cui gli organizzatori del Concerto del Primo Maggio e una dirigente Rai, cercano di convincerlo a non parlare del Ddl Zan durante il suo intervento al Concerto del Primo Maggio. La Rai, in un comunicato ufficiale, aveva smentito pressioni sul cantante nella circostanza. Nel video lo scontro tra Fedez e i funzionari del servizio pubblico tra cui Ilaria Capitani, vicedirettore di Rai3, sul testo del suo intervento. “Perché non posso dire che un consigliere leghista in una pubblica piazza ha detto “Se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno?”, domanda Fedez (al secolo Federico Lucia). “Le chiediamo di adeguarsi a un sistema”, gli dice una voce maschile “tutte le citazioni che lei fa con nomi e cognomi non possono essere citate. Questo non è un contesto corretto per questo messaggio”.