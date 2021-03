La startup che prepara cibi sani con l'intelligenza artificiale 09 marzo 2021

Andrea Lippolis, classe 1992, è il fondatore di Feat Food, la startup che ha messo a punto algoritmi di Machine Learning che calcolano in autonomia il fabbisogno calorico e le grammature necessarie per raggiungere gli obiettivi di forma degli utenti. Al team di cuochi è affidata la preparazione dei piatti che poi sono consegnati direttamente a domicilio. In questa intervista Lippolis racconta la storia della sua startup