La start up che sanifica l’aria dal Coronoavirus 16 ottobre 2020

L'innovazione delle start up fornisce risposte anche a temi che l'attualità esige. Neorurale Hub, azienda che si occupa di economia circolare e di sostenibilità, ha messo a punto processi di sanificazione degli ambienti chiusi per abbattere i virus come il Covid per il 99,99% e dei batteri per oltre il 91% dei casi. Se n'è parlato nel corso di L'Italia che riparte #GoBeyond, il videoforum dedicato alle start up. Ecco un estratto dell'intervento di Piero Manzoni Ceo di Neorurale Hub