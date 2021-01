La stanza degli abbracci, lo spot di Tornatore per la campagna vaccinale 18 gennaio 2021

Ecco lo spot di Tornatore per la campagna vaccinale italiana. Il commissario straordinario all'emergenza coronavirus ha coinvolto il regista siciliano per la promozione nazionale della campagna di vaccinazione anti-covid. “La stanza degli abbracci” è il titolo del primo di 4 spot, ideati e diretti pro bono da Giuseppe Tornatore, premio Oscar per Nuovo Cinema Paradiso. Tornatore, spiega il commissario, ha accettato di contribuire con il proprio talento alla lotta contro il virus, chiamando a collaborare per le musiche anche il maestro Nicola Piovani. Lo spot è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone Film Group. Produttore esecutivo Enrico Venti.

Credits: Regia: Giuseppe Tornatore; Produttore: Marco Belardi ;Produttore Esecutivo: Enrico Venti; Direttore della fotografia: Fabio Zamarion; Organizzatore: Davide Boschin; Aiuto Regia: Alberto Mangiante; Scenografo: Tonino Zera; Sfx: Renato Agostini; Fonico: Gilberto Martinelli; Costumi: Gianni Casalnuovo; Casting: Alessandra Troisi e Paola Dragone; Montaggio: Massimo Quaglia; Musiche: Nicola Piovani; Post Produzione: Flat Parioli-Studio 16 Group-Media Fenix-Cwd-Dakota Film Lab