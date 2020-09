La scuola al via anche a Genova, il racconto degli studenti

Roma, 14 set. (askanews) - In Liguria la scuola riprende per tanti ma non per tutti. Se a Genova e nella stragrande maggioranza delle altre città liguri le scuole hanno riaperto i battenti, a parte alcune che hanno dovuto rinviare l'inizio delle lezioni in attesa del completamento dei lavori di adeguamento delle strutture alle misure anti-Covid, a La Spezia, dove negli ultimi giorni c'è stato un vero e proprio boom di contagi, ma anche a Bogliasco, Alassio, Albenga e Bordighera, l'inizio dell'anno scolastico è stato posticipato al 24 settembre, dopo le elezioni regionali.

Qui siamo a Genova; le voci degli studenti al primo giorno di scuola, tra mascherine e distanziamento: "Non è andata così male, è un po' restrittivo... ci sono tante restrizioni, la temperatura te la misurano anche qua non solo a casa. Ma va bene".

"Un po' strano, sempre con le mascherine. Distanziamento in classe poteva essere di più. Eravamo molto vicini e abbiamo dovuto tenere le mascherine sempre. Un giorno a settimana lo faremo comunque on line, il giovedì, perché siamo tanti".

"Primo giorno di scuola è andato abbastanza bene, i professori ci hanno spiegato le cose... Ma come primo giorno è andato bene".

"E' andata bene, il distanziamento non c'era proprio un metro, disinfettante c'era, entrate scaglionate, mascherine chirurgiche".

La regola più difficile da rispettare? "Tenere mascherina tutto il tempo... mi è venuto il mal di testa".

La docente Marinella Di Fazio: "Ho fatto lezione normalmente, ma ho problemi respiratori e stare con la mascherina tutto il tempo è molto, molto faticoso. L'incognita principale è quanto i non più giovanissimi potranno farcela".