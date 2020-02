La scuola al tempo dei social

Come cambia il modo di fare lezione in classe a studenti abituati oggi a navigare in internet e chattare sui social? Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, spiega come utilizzare i meme per fissare in modo allegro concetti matematici, come sviluppare un'argomentazione smontando una fake news, come partire da articoli di giornale e film di successo per sviluppare una didattica più coinvolgente ed emotivamente efficace. Senza dimenticare le potenzialità del gioco.L'esperto è uno dei protagonisti coinvolti da De Agostini Scuola nel ciclo 2020 di convegni formativi gratuiti per docenti delle scuole secondarie. Tra febbraio e aprile 2020 si svolgono su scala nazionale 23 giornate formative e 60 webinar con esperti da Cnr, IIT, INAF, INFN, Marconi Institute For Creativity, Fondazione IBM Italia, #100Esperte, ICN-Italian Climate Network, Marconi Institute for Creativity, CONI. Obiettivo: trasmettere ai docenti idee e strategie per insegnare in modo efficace agli studenti di oggi e renderli cittadini consapevoli di domani.Innovazioni scientifico-didattiche, strumenti per coinvolgere e motivare le ragazze e i ragazzi, STEM, cittadinanza scientifica e attiva, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, soft skills, didattica informale, apprendimento cooperativo sono i filoni di approfondimento trasversali alle diverse materie per una didattica sempre più vicina alla realtà.Sul sito formazione.deascuola.it tutti i programmi e iscrizione (gratuita) alle giornate formative che interesseranno le città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Milano, Pescara, Torino, Treviso e Roma