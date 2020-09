La scuola riapre, ecco come Milano accoglie gli studenti

Milano riapre le porte agli studenti come tante altre città italiane. Rigide le regole per alunni e personale scolastico: mascherine, distanziamento e igiene delle mani. Per accogliere tutti in sicurezza le scuole si sono dovute organizzare. Tante le iniziative prese dai dirigenti scolastici: gruppi di lavoro e sfruttamento di tutti gli spazi a disposizione, all'Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni, bolle protette e meeting di preparazione alle nuove regole alla St Louis School. Ma nonostante le complicazioni organizzative, fuori dalle porte del liceo scientifico statale Bottoni, i ragazzi sono ottimisti e non hanno paura di tornare in aula.