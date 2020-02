La riforma del processo penale: non potrà durare più di 4 anni

●

La riforma del processo penale varata dal Cdm prevede tempi predefiniti per i giudizi. Massimo due anni per le indagini su mafia, terrorismo, stragi, omicidio e violenza sessuale. Diciotto mesi per la maggior parte dei reati, un snno per le inchieste sui reati minori. Durata massima dei processi: un anno per il primo grado, due per l'appello, uno per la Cassazione. Per reati più gravi durata del processo in primo grado fino a due anni. Aumenta a 8 anni la pena detentiva che può essere oggetto di patteggiamento