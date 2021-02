La premiazione del VIII Premio impresa ambiente 19 febbraio 2021

In diretta la cerimonia di premiazione dell'ottava edizione del Premio Imprese Ambiente, il più alto riconoscimento italiano per le aziende green, che dà accesso all'European Business Awards for the Environment (EBAE) della Commissione Europea. Il Premio è promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del Ministero dell'Ambiente. Alle imprese finaliste verrà assegnato un premio per le quattro categorie previste: 1) Migliore Gestione, 2) Miglior Prodotto, 3) Miglior Processo/Tecnologia, 4) Migliore Cooperazione Internazionale. È inoltre previsto un “Premio Speciale Giovane Imprenditore”, riservato a titolari o dirigenti d'impresa under 40