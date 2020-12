La nuova sede Cdp a Milano al servizio di 50mila imprese e PA

Milano, 16 dic. (askanews) - Una nuova sede territoriale a Milano per supportare circa 50.000 imprese e 2.000 enti pubblici sparsi in tutta la Lombardia. Cassa Depositi e Prestiti ha inaugurato, con un evento tutto digitale, la sua nuova sede all'interno degli uffici di via San Marco, dove a regime lavoreranno circa 30 persone del gruppo, provenienti da CDP Infrastrutture e PA, CDP Imprese e CDP Equity.

La nuova sede milanese, che arriva dopo l'apertura in altre città italiane e a cui seguiranno tra le altre, le aperture ad Ancona, Bari e Roma, si propone come punto di riferimento operativo per le imprese e le pubbliche amministrazioni lombarde, nei confronti delle quali negli ultimi due anni il gruppo Cdp ha mobilitato oltre 4 miliardi di euro: due per PA e infrastrutture e altre due per il tessuto imprenditoriale. E a loro è destinatata un'offerta completa di servizi e prodotti, dai finanziamenti al private equity, passando per garanzie e venture capital, fino alle nuove attività di consulenza finanziaria, tecnica e progettuale a supporto della PA per lo sviluppo di progetti infrastrutturali.

L'inaugurazione della nuova sede milanese è stata anche l'occasione per lanciare un acceleratore di startup in ambito fintech e insurtech. Il progetto ricercherà e supporterà fino a 50 startup in 3 anni, con una dotazione iniziale di 1,65 milioni di euro, interamente sottoscritti da CDP Venture Capital Sgr, che ha deliberato ulteriori 2 milioni di euro per successivi follow-on post accelerazione.