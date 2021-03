La moda sostenibile di Progetto Quid 11 marzo 2021

Progetto Quid aiuta donne in difficoltà a ricominciare, con un'iniziativa imprenditoriale di moda sostenibile che recupera tessuti in giacenza nei magazzini, per “trasformare i limiti in punti di partenza”. Enza Moscaritolo intervista Anna Fiscale, fondatrice e presidente di Progetto Quid, nato nel 2012 come associazione di progetto sociale. Oggi il brand di moda conta diversi negozi monomarca fra Milano, Verona, Forte dei Marmi, Mestre, Bassano del Grappa, Genova e ha un sito produttivo ad Avesa (VR).