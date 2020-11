La lotta alla violenza sulle donne e il contributo delle associazioni maschili 30 novembre 2020

Amore della differenza, scoperta della parzialità maschile. E poi condivisione, formazione, educazione. Sono le parole chiave per Alessio Miceli, presidente di Maschile Plurale, associazione di uomini che opera da anni per l’abbattimento degli stereotipi di genere, coadiuvando le associazioni femminili, nella lotta alla piaga della violenza sulle donne. Per Miceli, che è anche insegnante, “serve un salto politico-sociale nel discorso pubblico”, per cambiare alla base la cultura patriarcale da cui nasce la violenza. Per questo l’associazione porta il suo contributo anche al nuovo piano triennale anti violenza che sta preparando il governo