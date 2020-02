La grande lezione del successo? Che non esistono certezze 18 febbraio 2020

Storie di imprenditori e manager. Di questo si parla nella nuova produzione del Sole 24 ORE “Come sono arrivato fin qui”. Uomini che hanno costruito il loro successo mettendosi in gioco, affrontando difficoltà, sfidando la fortuna. Questa puntata è dedicata ad Andrea Danese, manager e imprenditore che dopo una esperienza come avvocato in Italia si è trasferito a Londra per lavorare in JP Morgan, per poi abbandonare la carriera di avvocato e occuparsi di finanza. Dopo un'esperienza da top manager, Danese decide però di dar vita a una start up negli Stati Uniti. Da lì, il suo percorso lavorativo si costruisce attraverso nuove avventure professionali