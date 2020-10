La forza adattiva delle Start up di Marco lo Conte 23 ottobre 2020

L'innovazione all'epoca del Coronavirus non ha certo perso la sua forza, nonostante il lockdown abbia fermato eventi, convegni e occasioni varie in cui si incontrano i diversi soggetti coinvolti nel sistema dell'imprenditoria innovativa. Se n'è parlato in occasione del videoforum L'Italia che riparte #GoBeyond cui ha partecipato Alfredo Arpaia, amministratore delegato e senior partner di Roland Berger.