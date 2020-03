La Chinatown di Milano: «Così si argina il coronavirus»

Scuole e atenei chiusi in tutta Italia attività sportive a porte chiuse, contatti ridotti tra le persone. Il decreto della Presidenza del Consiglio punta a ridurre i rischi di contagio da coronavirus; ma in taluni casi queste misure rischiano di spaventare chi ha minor sensibilità per la prevenzione. Eppure c'è una comunità che su questa strada si è avviata per tempo ed è la comunità cinese di Milano. Siamo andati in via Paolo Sarpi, il centro della Chinatown milanese dove cinesi e Italo cinesi hanno chiuso ormai da tempo gli esercizi commerciali, per evitare il contagio. Ecco il racconto di Marco lo Conte. La serrata dei negozi cinesi a Milano: «Temiamo il contagio»