La carica dei nuovi assunti nella P.A per dar vita a Recovery

Milano, 5 giu. (askanews) - Una valanga di nuove professioniste e professionisti assunti nella pubblica amministrazione per realizzare il piano nazionale di ripresa e resilienza. Con questo obiettivo è stato approvato il dl assunzioni: procedure semplificate, un nuovo portale in stile Linkedin e nuovi meccanismi di reclutamento. "Una ventata di modernità" ha detto il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta.

"Abbiamo approvato il decreto per il capitale umano della pubblica amministrazione cioè come rafofrzare il personale tutto, tecnici funzioanri dirigenti ingegneri urocrati che dovranno attuare il piano naz di rilanzioe resilienza 245 miliardi progettti per il decreto è una ventata di modernità di novità di rafforzamento della nostra pubblica amminstrazione"

Il Consiglio dei ministri ha definito il dl il terzo pilastro dell'attuazione del Pnrr, con norme che "definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili tecnici e gestionali necessari e pongono le premesse normative per la realizzazione delle due riforme trasversali previste dal PNRR: la pubblica amministrazione e la giustizia".